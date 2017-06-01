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В Приморье обнаружено зараженное зерно сои

Движение товара приостановлено
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

За минувшую неделю в Приморье в ходе карантинного фитосанитарного контроля при обороте продукции, должностными лицами карантина растений выявлено 9 случаев обнаружения карантинных объектов (амброзия полыннолистная, тутовая щитовка, западный (калифорнийский) цветочный трипс, повилика полевая), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Приостановлено движение (до проведения необходимой процедуры очистки) 15 тонн зерна сои.

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