Воспитанники детской школы искусств Владивостока станцевали в балете «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра

Премьера балета-феерии «Спящая красавица» прошла с большим успехом

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Учащиеся хореографического отделения детской школы искусств № 6 г. Владивостока в очередной раз вышли на Приморскую сцену Мариинского театра,сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Воспитанники ДШИ станцевали в нескольких действиях балета-феерии «Спящая красавица».

В «Спящей красавице» танцуют 28 учащихся. Вальсом танцоры открывают первый акт, затем выходят на сцену в ходе знаменитого «Розового адажио» принцессы Авроры, приветствующей претендентов на её руку и сердце. Также юные артисты участвуют в танце с фрейлинами.

Как сообщили в детской школе искусств № 6, под руководством хореографа Надежды Дроздовой школьники с особым усердием разучивали партии, много репетировали и отлично вжились в свои роли.

Премьера балета-феерии «Спящая красавица» прошла с большим успехом, наряду с мастерством состоявшихся артистов зрители отметили и юных танцоров.

К слову, воспитанники ДШИ № 6 участвуют в пяти спектаклях Приморской сцены Мариинского театра. Это оперы «Ночь перед Рождеством», «Макбет», балеты «Щелкунчик», «Корсар», а теперь и легендарная «Спящая красавица». Кроме того, артисты играют в ряде спектаклей Приморского академического краевого драматического театра им. М. Горького. Воспитанницы ДШИ станцевали в музыкальном спектакле «Ханума», сыграли балетную труппу Марии Нининой-Петипа в спектакле «Крейсера».