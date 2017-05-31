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Общество

Дайверов и волонтеров приглашают принять участие в Международном дне очистки водоемов

Программа мероприятия
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

В это воскресенье, 4 июня, во Владивостоке состоится эко-акция «Международный день очистки водоемов 2017». Ее участники очистят акваторию и прибрежную зону в районе мыса Ахлёстышева на острове Русском. На мероприятие приглашаются все желающие сертифицированные дайверы и волонтеры. Начало акции в 11 часов.

Организаторы мероприятия – ООО «Водолазный центр "ДайвПрим"», ООО «Экоинвестпроект» при поддержке администрации Владивостока и администрации Приморского края. Его основные задачи – сделать приморскую столицу чистой, повысить экологическую культуру населения.

«Дайверы соберут мусор под водой, остальные волонтеры займутся уборкой на прибрежной зоне, – рассказала один из организаторов Ирина Глотова. – Для участников экологической акции будет проведен инструктаж о правильном сборе и сортировке мусора. Также все пришедшие на субботник будут награждены памятными дипломами».

По словам организаторов, дайверы будут бесплатно обеспечены заправкой баллонов и недостающим оборудованием. Взять снаряжение можно 2 июня с 11 до 19 часов по адресу: ул. Кирова, 25-а (при себе нужно иметь сертификат). Для обеспечения оборудованием необходима предварительная регистрация по телефону 251-99-59.

Волонтерам, которые останутся очищать от мусора прибрежную зону, организаторы предоставят мешки и перчатки.

Всех детей ожидает мастер-класс «Красивое и функциональное из вторсырья», а также знакомство с подводным оборудованием.

Программа мероприятия:

11:00 – сбор и регистрация участников субботника

11:15 – построение, инструктаж, танцевальный флэшмоб

11.35 – подготовка к погружению

12:00 – 13.00 – подводная уборка и уборка прибрежной полосы

12:10 – 13.00 – познавательная программа для детей

13.30 – 14:00 – вывоз мусора

14:00 – торжественное построение и подведение итогов.

Участники без личного автотранспорта могут добраться автобусными маршрутами № 15, 63, 74, 75, 76 и 77 до остановки «Океанариум», дальнейшее движение по схеме.

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