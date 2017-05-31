Сегодня стартовал кубок Владивостока по художественной гимнастике

Сегодня, 31 мая, во Владивостоке в спорткомплексе «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) стартовал кубок города по художественной гимнастике. Мероприятие организовано муниципальной детско-юношеской спортивной школой «Гармония» совместно с федерацией художественной гимнастики Приморского края. Соревнования приурочены ко Дню защиты детей.
Мероприятие проводится по новым международным правилам (2017-2020 гг.) нового олимпийского цикла по художественной гимнастике и продлится до 2 июня. Всем участницам предстоит показать свое мастерство, грацию и пластичность.
Программа мероприятия:
31 мая
10.00 - начало соревнований, индивидуальная программа – юношеские разряды.
1 июня
10:00 – начало соревнований.
2 июня
10:00 – начало соревнований;
15:00 – парад закрытия мероприятия.