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Культура

Сегодня стартовал кубок Владивостока по художественной гимнастике

Программа мероприятия
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 31 мая, во Владивостоке в спорткомплексе «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) стартовал кубок города по художественной гимнастике. Мероприятие организовано муниципальной детско-юношеской спортивной школой «Гармония» совместно с федерацией художественной гимнастики Приморского края. Соревнования приурочены ко Дню защиты детей.

Мероприятие проводится по новым международным правилам (2017-2020 гг.) нового олимпийского цикла по художественной гимнастике и продлится до 2 июня. Всем участницам предстоит показать свое мастерство, грацию и пластичность.

Программа мероприятия:

31 мая

10.00 - начало соревнований, индивидуальная программа – юношеские разряды.

1 июня

10:00 – начало соревнований.

2 июня

10:00 – начало соревнований;

15:00 – парад закрытия мероприятия.

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