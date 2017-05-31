Администрация города Владивостока проводит экскурсии для общественных организаций

Бесплатно

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Администрация города продолжает проводить бесплатные познавательные экскурсии по памятным местам и достопримечательностям Владивостока. Экскурсии проводятся для активистов общественных организаций, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Экскурсии для общественных организаций проводятся у нас регулярно, - говорит Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнерства администрации города. - Достопримечательности приморской столицы посещают общества инвалидов, ветераны, национальные объединения, садоводы и другие общественные объединения».

Так, в прошлое воскресенье, 28 мая, на экскурсии по городу побывали представители регионального отделения общероссийской общественной организации «Красный Крест». Они посетили ряд достопримечательностей города, в том числе - ландшафтно-парковую зону ДВФУ и Новосильцевскую батарею.

Отметим, что в этом году на бесплатных экскурсиях по Владивостоку уже побывали ветераны Советского и Первомайского районов, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.

Планируется, что в текущем году будет проведено ещё 7 экскурсий по Владивостоку. Отправиться в путешествие по приморской столице могут представители общественных объединений, активно взаимодействующих с администрацией Владивостока и принимающих участие в жизни города. Заявку на участие в экскурсиях общественные организации могут подать в управление по исполнение программ по поддержке населения администрации города Владивостока.