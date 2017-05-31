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Общество

Во Владивостоке ремонтируют сети ливневой канализации

На двух объектах работы по восстановлению ливневой системы уже завершены
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Ремонт сетей ливневой канализации ведётся во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

 На двух объектах работы по восстановлению ливневой системы уже завершены.

По улице Муравьева-Амурского подрядная организация восстановила разрушенный ливневой коллектор и провал дорожного полотна. Завершены работы и по проспекту 100-летия Владивостока, 103, где восстановлена выпускная труба ливневого коллектора, установлены дополнительные смотровые колодцы, восстановлено асфальтобетонное покрытие дорожного полотна.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, в этом году планируется ремонт сетей ливневой канализации по улицам Муравьева-Амурского, 21-23, Чапаева, 16, Невельского, 17-19, Ватутина (в районе Яблочкова, 57) и многим другим.

Стоит отметить, что работы по инвентаризации, прочистке и восстановлению ливневой канализации впервые за долгие годы начались в 2011 году по распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарёва. К тому времени городская система ливневой канализации в городе пришла в крайне изношенное состояние, что стало одной из острых коммунальных проблем краевого центра, которая не решалась многие десятилетия. Была разработана специальная долгосрочная программа, в соответствии с которой все последние годы ведутся планомерные работы по прочистке ливневых коллекторов, осуществляется комплекс мероприятий по паспортизации и ремонту системы ливневой канализации. Если в 2008 году в реестре не числилось ни одного метра ливневой канализации, то к концу 2016 года числилось уже 156 километров сетей. Работа в этом направлении продолжается.

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