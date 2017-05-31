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Общество

Четыре крупнейших негосударственных пенсионных фонда показали убытки от инвестиций

По итогам I квартала этого года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Средневзвешенная доходность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) от инвестирования пенсионных накоплений в первом квартале текущего года составила 5% годовых, четыре пенсионных фонда из 20 крупнейших показали убытки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Это следует из информации Банка России.

Регулятор указывает, что инфляция за первый квартал, приведенная к годовому выражению, составила 3,7%.

Анализ показывает, что 20 крупнейших НПФов за первый квартал показали разные результаты - от убытка в размере 5,41% до прибыли в 12,26%. Лидерами по уровню доходности стали НПФ "КИТ Финанс" (12,26%), НПФ "Газфонд пенсионные накопления" (12,21%), НПФ "Наследие" (12,2%), НПФ "Промагрофонд" (12,19%). Убытки показали НПФ Электроэнергетики (-5,41%), НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" (-4,72%), НПФ "Будущее" (-2,93%) и НПФ "Сафмар" (-2,2%).

Как пояснили агентству "Интерфакс" в пресс-службе НПФ "Будущее", на протяжении всего 2016 года рынок российских акций бурно рос, что и позволило фонду достаточно быстро отыграть дефолт Внешпромбанка. Однако эта положительная динамика сменилась резкой коррекцией в начале 2017 года. По итогам I квартала индекс ММВБ потерял 10,6%, поскольку определенная доля портфеля вложена в акции, временно просела и доходность фонда. "Квартальные показатели не релевантны для пенсионного рынка, надо смотреть и оценивать результат инвестиций как минимум на отрезке 5-7 лет. Долгосрочная доходность нашего фонда сопоставима с инфляцией", - сообщил представитель фонда. НПФ "Будущее" ожидает восстановления рынка акций и, соответственно, выхода по доходности на среднерыночный уровень, сопоставимый с инфляцией.

В НПФе "Сафмар" агентству "Интерфакс" также сообщили, что причина отрицательного показателя доходности фонда в первом квартале 2017 года, прежде всего, - общее падение рынка акций. При этом в портфеле НПФа "Сафмар" есть доля в акциях российских компаний.

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