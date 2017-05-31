Заместитель главы Лесозаводска попалась на взятке

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Заместитель главы Лесозаводска подозревается в получение взятки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2016 года подозреваемая потребовала от генерального директора коммерческого предприятия предать ей взятку в виде денег в размере 150 тыс рублей через посредника за бездействие, выражающее в непринятии мер по расторжению заключенного муниципального контракта на участие в долевом строительстве малоэтажных многоквартирных жилых домов не территории Лесозаводского городского округа в целях приобретения жилых помещений в муниципальную собственность, в связи с нарушениями законодательства, выявленными работниками прокуратуры и антимонопольной службой, а также за общее покровительство.

Фигурантка заявила, что намеревается использовать деньги для уплаты штрафов, при этом, однако отказалась от предложения гендиректора лично заплатить штрафы за нее и членов Единой комиссии. Заместитель главы создала такие условия, которые вынуждали передать ей взятку. 20 декабря через посредника фигурантка получила взятку 150 тыс рублей, переданные предпринимателем.

Фигурантка дела задержана.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.