В первые летние выходные погода во Владивостоке будет неустойчивой 18:03, 31 мая В первые летние выходные погода во Владивостоке будет неустойчивой
Лето в Приморье начнется со снега 17:07, 31 мая Лето в Приморье начнется со снега
Во Владивостоке разыскиваются родители маленького мальчика 16:19, 31 мая Во Владивостоке разыскиваются родители маленького мальчика (Эксклюзив)
Новостная лента
Май, 31 среда
18:10
На острове Русский выловили акулу Фото и Видео
18:10
На Приморье надвигается опасный циклон
18:10
Серьезная авария произошла во Владивостоке Фото и Видео
18:03
В первые летние выходные погода во Владивостоке будет неустойчивой
17:52
Жирная пища влияет на мозг ребенка как наркотики, - ученые
17:44
Арт-фестиваль для детей «Город больших надежд» пройдёт во Владивостоке
17:33
В сентябре приморские заключенные начнут обучение по новой специальности
17:22
Нежелание женщин ДФО рожать в «промышленных масштабах» обсудят на ВЭФ-2017
17:15
Частную коллекцию кукол увидят владивостокцы Фото
17:07
Лето в Приморье начнется со снега
16:56
Большекаменский завод «Звезда» сокращает число рабочих мест для приморцев
16:45
Недостаток сна разрушает мозг, - ученые
16:40
Заместитель главы Лесозаводска попалась на взятке
16:32
Жительницы Приморья не хотят быть многодетными мамами
16:19
Во Владивостоке разыскиваются родители маленького мальчика Эксклюзив
16:09
Серьезное ДТП с участием мотоциклиста произошло во Владивостоке Фото
15:51
В Приморье осужден браконьер, застреливший тигрицу
15:38
Информация о взрывчатке в одном из жилых домов Владивостока не подтвердилась Эксклюзив
15:27
Дождь накроет Владивосток в первый день лета
15:15
У Владивостока появился гимн Эксклюзив
15:01
Жителей Приморья призывают бросить курить прямо сегодня
14:45
Сотрудники Спецназа во Владивостоке освободили заложников Фото
14:43
Таможенный пост из Приморья переведут на Сахалин
14:35
Во Владивостоке состоится бал в честь Дня России
14:27
Незабываемый отдых ждёт жителей и гостей Владивостока в парке культуры и отдыха имени С. Лазо
14:20
Лайнер «Costa Victoria» вновь прибыл во Владивосток Фото
14:18
Эксперт: Акула, пойманная на острове Русский, может быть опасна Эксклюзив
14:16
Приморец, применив насилие, украл велосипед у ребенка
14:02
Легковушка раздавила ногу пенсионерке во Владивостоке Эксклюзив
13:58
Самый богатый депутат Приморья остался без элитного внедорожника
13:55
Из Владивостока стартовала экспедиция на Курильский остров Матуа
13:42
Приморские специалисты нашли в сметане антибиотики
13:37
Во Владивостоке за сутки произошло более 70 аварий Эксклюзив
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4139 (78) от 31 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Грозит ли приморским хрущевкам участь московских?
Погоня за Никулиным в порту Находка
Письмо доверили Ильичу
Да тут все дворяне!
Сомнительная цыпочка в элитном баре
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Культура

Арт-фестиваль для детей «Город больших надежд» пройдёт во Владивостоке

Вход свободный
Фото: piter.open-tour.ru Фото: piter.open-tour.ru
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

В субботу, 3 июня, сквер Суханова станет настоящей территорией детского творчества – здесь состоится арт-фестиваль «Город больших надежд», сообщает РИА VLadNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Юных горожан и их родителей ждут самые разные мастер-классы, концерт, песни, танцы и конкурс художественных работ. Стартует арт-фестиваль в 10 часов.

Праздник творчества уже стал традиционным – ежегодно в начале июня воспитанники детских школ искусств Владивостока демонстрируют чему научились за прошедший учебный год и делятся своими навыками со всеми желающими.

«У ребят закончился сложный учебный год, а на арт-фестивале, который станет его яркой точкой, школьники отдохнут за любимыми творческими занятиями», - отметили в управлении культуры администрации Владивостока.

Гостей праздника ждут мастер-классы, которые подготовили муниципальные художественные школы и школы искусств. Так, воспитанники и преподаватели ДШИ № 3 приглашают на мастер-класс по изготовлению головных уборов из бумаги, ДШИ № 5 – по основам бумагопластики «Декоративная ваза для мамы», ДШИ № 8 - по изготовлению кукол «Крупеничка – невеличка».

Детская школа искусств № 1 им. С. Прокофьева подготовила мастер-класс «Скетч. Городские зарисовки», детская художественная школа № 3 - «Морские мотивы в графике», детская школа искусств № 4 – «Роспись мехенди», детская школа искусств № 7 научит делать праздничные маски из цветной бумаги, а детская художественная школа № 1 – «Волшебные цветы».

Будущим архитекторам по душе придётся мастер-класс «Веселые домики» от детской школы искусств № 6. Ребятам предстоит сделать домик из бумаги, придумать фасад, определиться с цветовой гаммой и другими деталями.

В это же время в сквере пройдёт концерт, на сцену выйдут детские вокальные и хореографические коллективы муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Традиции и современность».

Изюминкой творческого фестиваля станет конкурс объёмных панно – арт-объекты юные художники подготовили заранее. Ребята и преподаватели каждой художественной школы и школы искусств города продумали, какой Владивосток хотят изобразить – настоящий или пофантазировать, как приморская столица будет выглядеть через несколько десятилетий. А также события, которые происходили в городе у моря.

«Это будут большие полуобъёмные композиции с элементами графического заполнения плоскостей. Объединит работы то, что на всех изображён любимый Владивосток, - рассказала и.о. директора детской художественной школы № 3 Яна Дёмина. – Оценивать арт-объекты будет компетентное жюри. В его состав войдут заведующие художественными отделениями и преподаватели. Победители получат дипломы».

Администрация Владивостока приглашает на арт-фестиваль «Город больших надежд» всех желающих. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Частную коллекцию кукол увидят владивостокцы
17:15, 31 мая 2017 Частную коллекцию кукол увидят владивостокцы

Выставка откроется в доме Суханова

Культовая певица Ольга Кормухина выступит во Владивостоке и Находке
09:49, 31 мая 2017 Культовая певица Ольга Кормухина выступит во Владивостоке и Находке

Певица продолжает заражать нас энергией мощного вокала

Совет ветеранов Владивостока назвал лучшие школьные музеи
04:01, 31 мая 2017 Совет ветеранов Владивостока назвал лучшие школьные музеи

За звание победителей соревновались 30 школ приморской столицы

Мария Максакова заговорила о самой роковой ошибке в жизни
02:52, 31 мая 2017 Мария Максакова заговорила о самой роковой ошибке в жизни

По последним данным, несколько лет назад мужчина отошел от нелегальной деятельности

Кирилл Серебренников: мы готовы к любым вопросам и нам нечего скрывать
01:49, 31 мая 2017 Кирилл Серебренников: мы готовы к любым вопросам и нам нечего скрывать

23 мая в московский театр «Гоголь-центр» с обыском пришли сотрудники Следственного комитета

01:22, 31 мая 2017 "Бей жену, чтоб собаки боялись!". Российская Империя глазами француза

В работе достаточно точно и с долей иронии описан быт, обряды и традиции русской глубинки конца XIX века

Владивосток отпраздновал День славянской письменности и культуры концертом «Мы – славяне»
21:09, 30 мая 2017 Владивосток отпраздновал День славянской письменности и культуры концертом «Мы – славяне»

Кроме того, была проведена тематическая викторина