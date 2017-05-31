Арт-фестиваль для детей «Город больших надежд» пройдёт во Владивостоке

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Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

В субботу, 3 июня, сквер Суханова станет настоящей территорией детского творчества – здесь состоится арт-фестиваль «Город больших надежд», сообщает РИА VLadNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Юных горожан и их родителей ждут самые разные мастер-классы, концерт, песни, танцы и конкурс художественных работ. Стартует арт-фестиваль в 10 часов.

Праздник творчества уже стал традиционным – ежегодно в начале июня воспитанники детских школ искусств Владивостока демонстрируют чему научились за прошедший учебный год и делятся своими навыками со всеми желающими.

«У ребят закончился сложный учебный год, а на арт-фестивале, который станет его яркой точкой, школьники отдохнут за любимыми творческими занятиями», - отметили в управлении культуры администрации Владивостока.

Гостей праздника ждут мастер-классы, которые подготовили муниципальные художественные школы и школы искусств. Так, воспитанники и преподаватели ДШИ № 3 приглашают на мастер-класс по изготовлению головных уборов из бумаги, ДШИ № 5 – по основам бумагопластики «Декоративная ваза для мамы», ДШИ № 8 - по изготовлению кукол «Крупеничка – невеличка».

Детская школа искусств № 1 им. С. Прокофьева подготовила мастер-класс «Скетч. Городские зарисовки», детская художественная школа № 3 - «Морские мотивы в графике», детская школа искусств № 4 – «Роспись мехенди», детская школа искусств № 7 научит делать праздничные маски из цветной бумаги, а детская художественная школа № 1 – «Волшебные цветы».

Будущим архитекторам по душе придётся мастер-класс «Веселые домики» от детской школы искусств № 6. Ребятам предстоит сделать домик из бумаги, придумать фасад, определиться с цветовой гаммой и другими деталями.

В это же время в сквере пройдёт концерт, на сцену выйдут детские вокальные и хореографические коллективы муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Традиции и современность».

Изюминкой творческого фестиваля станет конкурс объёмных панно – арт-объекты юные художники подготовили заранее. Ребята и преподаватели каждой художественной школы и школы искусств города продумали, какой Владивосток хотят изобразить – настоящий или пофантазировать, как приморская столица будет выглядеть через несколько десятилетий. А также события, которые происходили в городе у моря.

«Это будут большие полуобъёмные композиции с элементами графического заполнения плоскостей. Объединит работы то, что на всех изображён любимый Владивосток, - рассказала и.о. директора детской художественной школы № 3 Яна Дёмина. – Оценивать арт-объекты будет компетентное жюри. В его состав войдут заведующие художественными отделениями и преподаватели. Победители получат дипломы».

Администрация Владивостока приглашает на арт-фестиваль «Город больших надежд» всех желающих.