Жирная пища влияет на мозг ребенка как наркотики, - ученые

Исследование проводилось на грызунах

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Французские ученые в ходе исследования выяснили, что жирная пищу вызывает зависимость у детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский Форум.

Специалисты проведи исследование на лабораторных мышах. Результат показал, что получавшие жирные и переработанные продукты грызуны впоследствии демонстрировали большую активность зон удовольствия от данного типа питания во взрослом возрасте. Также эти грызуны вырастали значительно более полными, а отсутствие жирных продуктов вызывало «ломку» как у наркоманов.

По словам специалистов, жирные продукты воздействуют на биологические сигнальные пути в центрах удовольствия мозга, вызывая вспышки дофамина практически с каждым укусом.

Также эксперты узнали, как жирная пища стимулирует поведение, связанное с поощрениями. В эксперименте участвовали самцы крыс. Исследователи следили за выделением дофамина в мозге испытуемых. Дофамин - это нейротрансмиттер, который играет важную роль в деле ощущения поощрения от разного рода субстанций, включая наркотики, пищу и другие стимуляторы. Группа крыс получала жирную диету в течение трех месяцев, начиная с самого раннего возраста и до взрослого периода. Ученые давали каждой крысе две инъекции амфетамина - психостимулятора, который активирует дофаминовую систему.

Результат показал, что выращенные на жирной диете крысы демонстрировали более выраженную активность мозга в зонах поощрения в ответ на вторую инъекции амфетамина. Более тщательно изучив мозг грызунов, ученые заметили вспышку активности среди клеток дофамина и более значительное выделение дофамина, что и делало этих крыс счастливыми. Другими словами, исследователи в очередной раз доказали, что жирная пища делает из детей маленьких наркоманов, и в будущем они уже очень сильно нуждаются в этих нездоровых продуктах.