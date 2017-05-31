Частную коллекцию кукол увидят владивостокцы

Выставка откроется в доме Суханова

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Выставка «Куклы в национальных костюмах мира» из частной коллекции Хена Геннадия Васильевича откроется в Доме Суханова, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В течение 20 лет ведущий научный сотрудник ТИНРО-Центра Геннадий Хен собирает кукол в национальных костюмах стран мира. Первая кукла была приобретена им случайно во время служебной командировки в Японию. А сегодня в его коллекции уже более 180 кукол из 100 стран. Это куклы в женских традиционных нарядах Японии, Канады, Мексики, Полинезии, Франции, Кореи, России… И коллекция постоянно пополняется.

Собирая свою коллекцию, Геннадий Васильевич Хен установил определённые критерии – куклы только в национальных костюмах, кукла должна быть изготовлена в той стране, которую представляет, болванка (тело) куклы должно быть из твёрдого материала. А так же определённый размер, подходящий под высоту полок в домашнем шкафу. Хотя, конечно в коллекции есть и исключения из правил.

Родиной плангонологии, так называется коллекционирование кукол, считается Скандинавия, но какая это страна определить трудно, поскольку никаких записей об этом не существует. Каждая коллекционная кукла, в отличие от игрушки, как правило, имеет не только имя, но и свою личную историю, характер. Многие куклы, созданные профессиональными мастерами, можно считать настоящими художественными произведениями.

Выставка «Куклы в национальных костюмах народов мира» из коллекции Геннадия Хена откроется 1 июня Доме чиновника Суханова по адресу Суханова, 9.