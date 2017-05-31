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Общество

Большекаменский завод «Звезда» сокращает число рабочих мест для приморцев

Заключено 18 договоров о будущем трудоустройстве со студентами из Петербурга и Нижнего Новгорода
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Петербургских студентов назвали лучшими для приморского завода "Звезда": такое нелестное для приморцев сравнение "выдал" в своем комментарии заместитель гендиректора предприятия по персоналу Борис Калинин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

- "Питерская корабелка" - это лучшая и легендарная в нашей стране школа по подготовке кораблестроителей для всех предприятий России. Мы считаем, что именно выпускники СПбГМТУ наиболее подготовлены и мотивированы для работы на таком современном и высокотехнологичном судостроительном производстве, как СК "Звезда", - сказал Калинин. - Для нас важно не просто дать им интересную и перспективную работу, но и, таким образом, обеспечить приток молодых и высококвалифицированных кадров на Дальний Восток. Все ребята понимают преимущества и сложности такого выбора и рассматривают наши предложения всерьез, с расчетом на построение своей профессиональной карьеры. Мы уверены, что для этого на СК "Звезда" будут созданы все возможности и выпускники "корабелки" станут частью молодого и развивающегося коллектива СК "Звезда".

Необходимо отметить, что представители Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) провели встречи со студентами Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева. Они провели презентацию возможностей трудоустройства на Дальнем Востоке, - и, прежде всего, в Приморском крае на "Звезде".

Представители Судостроительного комплекса «Звезда» представили вакансии и рассказали о своих планах по привлечению молодых специалистов, условиях труда, мерах материальной и социальной поддержки, требованиях к навыкам и компетенциям, возможностях для карьерного роста.

Александр Логунов, начальник отдела АРЧК ДВ, в ходе встреч со студентами в двух городах рассказал о новых инструментах, направленных на обеспечение опережающего развития в регионе, таких как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, а также о магистерских программах Дальневосточного федерального университета по кораблестроению для продолжения обучения после переезда молодежи в г. Большой Камень, где находится судостроительный комплекс, затронул он и возможности для отдыха и культурного досуга в Приморском крае.

Итогами встречи со студентами СПбГМТУ стали заключение 13 договоров о намерении трудоустройства, а также была сформирована группа из 15 студентов для прохождения практики в летний период на судостроительном комплексе в г. Большой Камень, студенты НГТУ им. Р.Е. Алексеева подписали пять договоров о намерении трудоустройства.

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