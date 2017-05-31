Недостаток сна разрушает мозг, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Итальянские ученые в ходе исследования выяснили, что недостаток сна приводит к разрушению мозга, сообщает РИА VladNews со ссылкой на АО.

По словам специалистов, часто недосыпание становится причиной развития болезней Альцгеймера и рада других нейродегенераций.

Специалисты провели исследование на лабораторных грызунах. Животных разделили на три группы: представители одной из них спали столько, сколько хотели, другой - менее восьми часов, а третьей - вовсе не спали на протяжении 5-ти дней. Затем эксперты изучили особенности работы мозга всех испытуемых, а именно "поведение" глиальных клеток, которые "очищают" мозг от так называемого мусора, то есть всего, что мешает ему нормально функционировать. Если один тип этих клеток, астроциты, разрывает "ненужные" нейронные связи в мозге, то другой тип, микроглиальные клетки, наоборот, пытается эти связи восстановить и буквально "охотится" за поврежденными клетками и другими "отходами".

Результат показал, что в мозге полноценно отдохнувших грызунов астроциты проявляют активность лишь в 6% синапсов, в то время как у мало спящих - в 8%, а у лишенных сна - в 13,5%. Заметив такую разницу, специалисты предположили, что хроническое недосыпание "запускает" астроциты, чтобы те "чистили" усталый мозг. Кроме того, благодаря опытам удалось установить взаимосвязь постоянного недосыпа с высокой активностью микроглиальных клеток, которая, в свою очередь, связана с целым рядом опасных болезней, таких, как синдром Альцгеймера.

Ученые отмечают, что человек, спящий мало или не спящий несколько дней, вскоре может стать слабоумным. При этом неизвестно, поспособствует ли последующий здоровый сон восстановлению умственной активности. В настоящее время эксперты пытаются найти ответ на этот вопрос.