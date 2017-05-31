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Общество

В первые летние выходные погода во Владивостоке будет неустойчивой

В субботу ожидается дождь, в воскресенье – солнце
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Ближайшие выходные, 3–4 июня, на большей части Приморья ожидается неустойчивая погода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В субботу Приморье окажется во власти китайского циклона, который вызовет в крае дожди различной интенсивности. Днем будет облачно, не жарко. Максимальная температура воздуха достигнет +17…+22 °С, на побережье +8…+16 °С.

В воскресенье ночью в отдельных районах дожди сохранятся. Днем давление над Приморским краем начнет расти. Дожди будут ослабевать, прекращаться, прояснится. Дневной температурный фон повысится на 2–4 градуса. Ночью температура существенно не изменится, преобладать будут значения от +6 °С до +11 °С, на северо-востоке прохладно 0…+5 °С.

Во Владивостоке в выходные дни преимущественно без осадков. В субботу при южном, юго-восточном ветре максимальная температура воздуха не превысит +14…+17 °С. Теплый день ожидается в воскресенье, когда с континента будет поступать более прогретая воздушная масса. Максимальная температура воздуха повысится на 1–4 градуса.

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