Серьезное ДТП с участием мотоциклиста произошло во Владивостоке

Есть пострадавшие

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария с участием мотоциклиста, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе Партизанского проспекта, 22. По предварительной информации, мотоциклист двигался по крайне правой полосе, когда водитель автомобиля марки Toyota Prius стал совершать маневр, не убедившись в его безопасности. В результате необдуманного поступка произошло столкновение автомобиля и мотоцикла.

По словам очевидцев, он перелетел через мотоцикл и упал на спину. При падении парень повредил руку. Также сильные механические повреждения получил и его железный конь.

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить сотрудникам ДПС.

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