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Серьезное ДТП с участием мотоциклиста произошло во Владивостоке

Есть пострадавшие
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария с участием мотоциклиста, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе Партизанского проспекта, 22. По предварительной информации, мотоциклист двигался по крайне правой полосе, когда водитель автомобиля марки Toyota Prius стал совершать маневр, не убедившись в его безопасности. В результате необдуманного поступка произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. 

По словам очевидцев, он перелетел через мотоцикл и упал на спину. При падении парень повредил руку. Также сильные механические повреждения получил и его железный конь.

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить сотрудникам ДПС.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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