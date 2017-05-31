Серьезное ДТП с участием мотоциклиста произошло во Владивостоке

Во Владивостоке произошла авария с участием мотоциклиста, сообщает РИА VladNews.
Инцидент произошел в районе Партизанского проспекта, 22. По предварительной информации, мотоциклист двигался по крайне правой полосе, когда водитель автомобиля марки Toyota Prius стал совершать маневр, не убедившись в его безопасности. В результате необдуманного поступка произошло столкновение автомобиля и мотоцикла.
По словам очевидцев, он перелетел через мотоцикл и упал на спину. При падении парень повредил руку. Также сильные механические повреждения получил и его железный конь.
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить сотрудникам ДПС.