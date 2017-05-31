В Приморье осужден браконьер, застреливший тигрицу

Роковой выстрел обошелся мужчине в 1,7 млн рублей

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Приморец осужден за убийство молодой тигрицы в августе 2015 года. Суд назначил ему условное наказание со штрафом 1 678 600 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Центр «Амурский тигр».

Во вторник, 30 мая, суд признал виновным житель села Лазо и назначил условное наказание в виде исправительных работ с испытательным сроком на 1 год и 10 месяцев. Суд постановил взыскать с виновного в гибели тигрицы в доход государства 1 678 600 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного объекту животного мира, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Ружье «ИЖ-27Е», которое является орудием преступления, конфисковано.

Напомним, раненый хищник - молодая тигрица с перебитыми задними лапами – была обнаружена местным жителем 18 августа 2015 года в трех километрах от села Кишиневка. На место происшествия оперативно прибыла группа специалистов УМВД, Департамента охотнадзора по Приморскому краю, Центра «Амурский тигр» и Приморской сельскохозяйственной академии. После проведения первичных следственных действий и оказания помощи животному, находящемуся в крайне тяжелом состоянии, тигрица была перевезена во Владивосток в ветеринарную клинику, где ей была проведена сложная операция. Десять дней люди боролись за жизнь раненого зверя, однако, не смотря на все усилия врачей, спасти его не удалось - ранения оказались слишком тяжелыми.