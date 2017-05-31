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Общество

В сентябре приморские заключенные начнут обучение по новой специальности

"Мастер ЖКХ" - это комбинированная профессия, которая пригодится после освобождения
Фото: предоставлено Владимиром Найдиным Фото: предоставлено Владимиром Найдиным
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

В исправительную колонию строгого режима №20 Приморского края (в поселке Заводской) доставлена вторая партия оборудования для обучения заключенных профессии "мастер ЖКХ", сообщает корреспондент РИА VladNews. Как рассказал экс-председатель Общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин, это уже вторая партия оборудования для обучения, доставленная в колонию (стоимость обеих - порядка 300 тысяч рублей). Осталось доставить оборудования примерно на 400 тысяч (общая его стоимость - порядка миллиона рублей).

Обучение по специальности, объединяющей профессии сантехника и сварщика, начнется 1 сентября. Первая группа будет состоять из 20-25 человек. Однако уже сейчас заявки на обучение подали около 35 человек. Так что будет небольшой конкурс. Длительность курса - несколько месяцев, но в пределах года (согласно учебному плану).

Помощь заключенным в адаптации к "гражданскому" обществу после выхода на волю и приобретение востребованной профессии, которая поможет им найти себя в не криминальной жизни - это общая задача общественников и сотрудников исправительной системы. По соглашению, ОНК со своей стороны, при содействии благотворительного фонда "Вольное дело" (в рамках проекта "Возвращение") и бывших членов ОНК (в том числе и экс-руководителя Владимира Найдина) обеспечивает материально-техническую базу для профессионального обучения. А колония производит ремонт учебных помещений и занимается лицензированием учебной деятельности по данной специальности (на данный момент идет этот процесс).

- Важно, чтобы обучение производилось по востребованной специальности, которая потребуется заключенным после освобождения, - сказал Найдин. - Вот например, в женской колонии производится обучение по специальности "швея". Их выпускают очень много. Но в Приморье совсем нет швейных фабрик, и работать после выхода из колонии негде.

Необходимо отметить, что проект обучения по специальности "мастер ЖКХ" в ИК-20 Приморья - это первый проект такого рода не только в Дальневосточном федеральном округе, но и за Уралом.

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