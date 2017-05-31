Во Владивостоке разыскиваются родители маленького мальчика 16:19, 31 мая Во Владивостоке разыскиваются родители маленького мальчика (Эксклюзив)
Информация о взрывчатке в одном из жилых домов Владивостока не подтвердилась 15:38, 31 мая Информация о взрывчатке в одном из жилых домов Владивостока не подтвердилась (Эксклюзив)
Дождь накроет Владивосток в первый день лета 15:27, 31 мая Дождь накроет Владивосток в первый день лета
Новостная лента
Май, 31 среда
16:39
На острове Русский выловили акулу Фото и Видео
16:39
На Приморье надвигается опасный циклон
16:39
Серьезная авария произошла во Владивостоке Фото и Видео
16:32
Жительницы Приморья не хотят быть многодетными мамами
16:19
Во Владивостоке разыскиваются родители маленького мальчика Эксклюзив
16:09
Серьезное ДТП с участием мотоциклиста произошло во Владивостоке Фото
15:51
В Приморье осужден браконьер, застреливший тигрицу
15:38
Информация о взрывчатке в одном из жилых домов Владивостока не подтвердилась Эксклюзив
15:27
Дождь накроет Владивосток в первый день лета
15:15
У Владивостока появился гимн Эксклюзив
15:01
Жителей Приморья призывают бросить курить прямо сегодня
14:45
Сотрудники Спецназа во Владивостоке освободили заложников Фото
14:43
Таможенный пост из Приморья переведут на Сахалин
14:35
Во Владивостоке состоится бал в честь Дня России
14:27
Незабываемый отдых ждёт жителей и гостей Владивостока в парке культуры и отдыха имени С. Лазо
14:20
Лайнер «Costa Victoria» вновь прибыл во Владивосток Фото
14:18
Эксперт: Акула, пойманная на острове Русский, может быть опасна Эксклюзив
14:16
Приморец, применив насилие, украл велосипед у ребенка
14:02
Легковушка раздавила ногу пенсионерке во Владивостоке Эксклюзив
13:58
Самый богатый депутат Приморья остался без элитного внедорожника
13:55
Из Владивостока стартовала экспедиция на Курильский остров Матуа
13:42
Приморские специалисты нашли в сметане антибиотики
13:37
Во Владивостоке за сутки произошло более 70 аварий Эксклюзив
13:32
Защита Андрея Пушкарева обжалует решение суда Эксклюзив
13:23
Учёные ДВО РАН и ДВФУ работают с новыми биоактивными соединениями Видео
13:12
Пенсионерка пострадала под колесами кроссовера во Владивостоке Эксклюзив
13:09
Творческий вечер Андрея Кончаловского состоится во Владивостоке
13:04
В Приморье нашли крупную партию нелегального алкоголя
13:00
Герман Греф представил новое мобильное приложение банка Сбербанк Инвестор
12:51
Во Владивостоке с Днём защиты детей поздравят маленьких пациентов больницы
12:38
В Приморье за сутки произошло 79 аварий
12:25
Главный приморский единоросс стал Почетным гражданином Владивостока
12:17
В Приморье в серьезном ДТП пострадал трехлетний ребенок Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4139 (78) от 31 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Грозит ли приморским хрущевкам участь московских?
Погоня за Никулиным в порту Находка
Письмо доверили Ильичу
Да тут все дворяне!
Сомнительная цыпочка в элитном баре
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Дождь накроет Владивосток в первый день лета

На Приморье движется очередной циклон
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Во вторник на севере Приморья прошли кратковременные грозовые дожди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В отдельных районах Приморья усиливался западный ветер до 15–16 м/с. В районах, где осадки не наблюдались, воздух прогрелся до +21…+27 °C. На северо-востоке, при облачной и дождливой погоде температура повысилась до +14…+20 °C. Ночью дожди прекратились. Температура воздуха понизилась к утру на севере от +1 °C до +14 °C на юге.

Во Владивостоке максимальная температура воздуха составила около +23 °C. Ночью температура воздуха понизилась до +11…+13 °C.

Сегодня, 31 мая, во второй половине дня в Приморье пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер при грозе порывистый. Максимальная температура воздуха останется на уровне вчерашнего дня.

Во Владивостоке с утра было солнечно, во второй половине дня солнце закроет фронтальная облачность, приближающаяся с запада. Но обойдется без осадков, посвежеет юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха +20…+22 °C.

В первый день лета Приморье окажется во власти циклона, в результате чего пойдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах с грозами. Ночной температурный фон от +7 °C до +12 °C, на севере 0…+6 °C. Днем будет на 4–8 градусов прохладнее, чем накануне, от +10 °C до +22 °C.

Во Владивостоке будет облачно, временами небольшой дождь. Ветер северных румбов умеренный, днем до сильного. Температура воздуха ночью +9…+11 °C. Максимальная днем +14…+17 °C. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Жителей Приморья призывают бросить курить прямо сегодня
15:01, 31 мая 2017 Жителей Приморья призывают бросить курить прямо сегодня

31 мая - Всемирный день без табака

Таможенный пост из Приморья переведут на Сахалин
14:43, 31 мая 2017 Таможенный пост из Приморья переведут на Сахалин

С 1 сентября Гродеково окажется в Южно-Сахалинске

Во Владивостоке состоится бал в честь Дня России
14:35, 31 мая 2017 Во Владивостоке состоится бал в честь Дня России

Праздничная программа пройдет на нескольких площадках

Незабываемый отдых ждёт жителей и гостей Владивостока в парке культуры и отдыха имени С. Лазо
14:27, 31 мая 2017 Незабываемый отдых ждёт жителей и гостей Владивостока в парке культуры и отдыха имени С. Лазо

Гостей парка ждут детские игровые зоны, батуты и развлечения, шезлонги, верёвочный парк и многое другое

Из Владивостока стартовала экспедиция на Курильский остров Матуа
13:55, 31 мая 2017 Из Владивостока стартовала экспедиция на Курильский остров Матуа

Военные и ученые готовят остров под базу ТОФ

Во Владивостоке за сутки произошло более 70 аварий
13:37, 31 мая 2017 Во Владивостоке за сутки произошло более 70 аварий

Всего сотрудники ДПС зарегистрировали более 300 нарушений ПДД

Творческий вечер Андрея Кончаловского состоится во Владивостоке
13:09, 31 мая 2017 Творческий вечер Андрея Кончаловского состоится во Владивостоке

Знаменитый режиссер театра и кино, сценарист и продюсер отмечает свой юбилей