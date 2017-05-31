У Владивостока появился гимн

Решение было принято на заседании Думы

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Депутаты думы Владивостока сегодня, 31 мая, на очередном заседании принято Положение о гимне города, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Им стала песня Ивана Мальцева «Владивосток – город воинской славы».

Также на заседаниевыслушали отчет об исполнении городского бюджета за 2016 год. Из 34 депутатов присутствовали 25 человек. Они рассмотрели 11 вопросов повестки и два дополнительных.

Директор финансового управления города Наталья Лукьяненко отчиталась об исполнении бюджета Владивостока. Расходы в 2016 году составили 12,3 миллиарда рублей, 99% от запланированного. Большая часть из них потрачена на осуществление 17 муниципальных программ – 9,3 млрд рублей (97% от суммы). В приоритетах – социально-культурная и жилищная сферы. Профицит бюджета – 41 млн рублей. Однако невыполнение плана по расходам связано с техническим моментом. Отчеты о последних потраченных средствах еще не готовы к заседанию, сообщила директор финансового управления. Долговые обязательства Владивостокского городского округа равны – 4,4 млрд рублей. В основном, это долги банкам по кредитам.

В 2017 году планируется потратить на нужды города 12,7 млрд рублей. Доходы увеличатся на 813 млн. Среди расходов – ремонт домов, восстановление скверов, демонтаж рекламных конструкций. Большая часть суммы уйдет на улучшение дорог.

Как ране сообщало РИА VladNews, в качестве дополнительно вопроса повестки было рассмотрено заявление о выходе из числа депутатов Дмитрия Сулеева. Депутаты приняли решение о досрочном освобождении единогласно. Председателем комитета по экономической политике и муниципальной собственности избран Владимир Латышев.

Почетным гражданином города большинством голосов признан Валентин Шуматов, ректор ТГМУ и глава приморской «Единой России».