Таможенный пост из Приморья переведут на Сахалин

С 1 сентября Гродеково окажется в Южно-Сахалинске

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Таможенный пост в Приморье переподчинят Сахалинской таможне. Это произойдет 1 сентября текущего года. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, на практике перевод Гродековского поста Уссурийской таможни в состав Сахалинской таможни будет выражаться в закрытии поста в Гродеково (его "жизнедеятельность" сейчас очень слабая) и открытии поста Аэропорт Южно-Сахалинск. Юридически это будет переподчинение поста с его переименованием.

"Регионом деятельности таможенного поста Аэропорт Южно-Сахалинск определен аэропорт Южно-Сахалинска. Регион деятельности Гродековского таможенного поста будет присоединен к региону деятельности Пограничного таможенного поста Уссурийской таможни", говорится в сообщении ДВТУ. отмечается, что код Гродековского поста – 10716080 – будет аннулирован. Посту Аэропорт Южно-Сахалинск присваивается код 10707110.

Эта мера предпринимается в связи с продолжением совершенствования структуры таможенных органов. Решение было принято с учетом результатов анализа напряженности деятельности таможенных органов региона.