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Эксперт: Акула, пойманная на острове Русский, может быть опасна

Комментарий специалиста
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Сегодня утром появилась информация о том, что в акватории острова Русский была выловлена акула, сообщает корреспондент РИА VladNews. Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков прокомментировал очередной улов местных рыбаков.

"Это самая обычная для залива Петра Великого и широко распространенная во всех дальневосточных морях и в умеренных водах северного полушария колючая акула или катран (Squalus acanthias). Ранее у берегов Приморья существовал их промысел и годовой вылов составлял около 200 тонн, т.к. она часто попадает в ставные невода и ловится на крючок. Мясо шло в пищу, из печени получали жир, богатый витамином А, а из кожи шили обувь, ремни, кошельки или использовали для полировки деревянных изделий. Плавники шли даже на экспорт. В некоторых странах яйца катрана заменяли куриные яйца, так как в них желтка больше. Из печени и других органов в некоторых странах получают медицинские препараты. Обычно ловят катранов длиной от 0,5 до 1,3 метра, и лишь некоторые достигаю в длину 2 метров. Живет до 40 лет, и вынашивает потомство в течение почти двух лет. Одна самка рожает от 3 до 32 акулят", - рассказывает Владимир Раков.

Также Владимир Александрович рассказал, что брать в руки этого хищника не рекомендовано. 

"Для человека и купающихся людей совершенно не опасна, так как питается только некрупной рыбой и беспозвоночными - моллюсками, кальмарами, крабами и др. Иногда образует крупные стаи. Но в руки живого катрана лучше не брать, так как, изгибаясь, он может нанести раны своими колючками, которые есть на спинных плавниках. Отсюда и название - колючая акула", - говорит собеседник агентства. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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