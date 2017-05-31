Самый богатый депутат Приморья остался без элитного внедорожника

Он оставил авто без присмотра буквально на 10 минут

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

У самого богатого депутата Приморского края Галуста Ахояна угнали элитный внедорожник Lexus LX570 стоимостью 4-6 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews. Как пишут местные СМИ, угон произошел накануне, около 6 часов вечера во дворе жилого дома по адресу Океанский проспект, 138. Сам Ахоян оставил авто без присмотра буквально на 10 минут. Когда он вышел, автомобиля уже не было.

Пострадавший обратился в полицию с заявлением об угоне.

Согласно данным декларации о доходах за прошлый год, Галуст Ахоян стал самым богатым депутатом Законодательного Собрания Приморского края: его доход в 2016-м составил 72,48 миллиона рублей. В его собственности - пять объектов недвижимости (квартир и нежилых помещений), а также два легковых автомобиля Lexus GX 460 и Lexus GX 350.