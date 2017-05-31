Во Владивостоке за сутки произошло более 70 аварий

Всего сотрудники ДПС зарегистрировали более 300 нарушений ПДД

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 71 ДТП, 39 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 7 аварий обошлись составлением европротоколов. В одном из ДТП пострадали две женщины.

За сутки сотрудники ДПС остановили 10 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 43 водителя автомобилей с тонированными передними стеклами и 6 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей специальными удерживающими устройствами. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили 21 любителя превысить скорость. Остановлено 2 автомобиля, выехавших на полосу встречного движения.

40 водителей наказаны за не предоставление преимущества пешеходам, а 75 пешеходов - за переход дороги в неположенном месте.

В отношении 24 таксистов составлены соответствующие протоколы.

Правила парковки нарушили 58 автомобилистов. На штраф-стоянку поставлено 73 авто.

Всего в среду, 3 мая, в приморской столице зарегистрировано 322 нарушения ПДД.