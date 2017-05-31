Нежелание женщин ДФО рожать в «промышленных масштабах» обсудят на ВЭФ-2017

Улучшению демографии будет посвящена одна из стратегических сессий форума

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Одна из стратегических сессий третьего Восточного экономического форума - 2017 во Владивостоке будет посвящена вопросам улучшения демографической ситуации на Дальнем Востоке. Об этом заявил замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

- На ВЭФ планируется обсудить три основных блока. Во-первых, будут рассматриваться конкретные планы мероприятий регионов по реализации концепции демографического развития Дальнего Востока до 2025 года. Во-вторых, регионы расскажут о своих лучших практиках в сфере демографии. В-третьих, общественные объединения представят свои проекты, которые были отобраны в рамках конкурса на предоставление президентских грантов в сфере развития гражданского общества или программы «В добром крае – добрые дела!», реализуемой Общественным советом при Минвостокразвития России, - сказал Сергей Качаев.