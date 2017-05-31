Во Владивостоке состоится бал в честь Дня России

Праздничная программа пройдет на нескольких площадках

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на набережной ДВФУ 12 июня состоится костюмированный бал в честь Дня России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Стоит отметить, что праздничная программа пройдет на нескольких площадках: на Корабельной набережной состоится парад байкеров, на Спортивной набережной и на площадке у спортивного комплекса “Олимпиец” – концертно-развлекательные программы. Украшением праздничного дня станет костюмированный бал на набережной ДВФУ.

На балу профессиональные танцоры исполнят вальс, польку, контрдансы и кадриль. Стать участником танцевального шоу может любой желающий. Приветствуется соблюдение дресс-кода: платье в пол – для дам и темные брюки со светлой рубашкой – для кавалеров.

Подготовиться к балу приморцы могут на бесплатном мастер-классе, который пройдет за день до мероприятия в воскресенье, 11 июня, в 17.00 в Доме Молодежи. Обучение будет проходить и на самом балу.

Бал состоится 12 июня с 11.00 до 14.00 в кампусе ДВФУ возле кафе «Полина».