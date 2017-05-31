Защита Андрея Пушкарева обжалует решение суда

Брату временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева продлили домашний арест

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Защита генерального директора ООО "Востокцемент" Андрея Пушкарева - брата временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева - обжалует решение о продлении домашнего ареста. Об этом сообщил РИА VladNews адвокат Андрея Пушкарева Владимир Поликарпов. Он отметил, что апелляционная жалоба уже подана.

Напомним, 25 мая Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста до 24 июня, не прислушавшись к доводам защиты о состоянии его здоровья и необходимости срочного лечения после несчастного случая, произошедшего с ним в новогоднюю ночь на 1 января 2015 года.

Ранее апелляцию на продление срока содержания под стражей также подали и адвокаты временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева и директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова.

Как сообщалось, 25 мая Мосгорсуд в очередной раз продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву и Андрею Лушникову еще на три месяца, до 1 сентября 2017 года.Корреспондент РИА VladNews вёл прямую трансляцию из зала заседаний.

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.