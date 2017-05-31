Жительницы Приморья не хотят быть многодетными мамами

Регион оказался на последнем месте в ДФО по числу многодетных семей

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Эксперты в области демографии, представители НКО и региональных органов исполнительной власти, научного сообщества и депутаты Госдумы РФ обсудили практические меры, направленные на повышение рождаемости и развития ценностей семьи в ДФО в ходе III Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока». По результатам работы сессии «Большая семья – фундамент Дальнего Востока» составлен перечень из двух десятков мер, направленных на повышение рождаемости, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

В настоящее время уже реализуется ряд мер, направленных на стимулирование рождаемости в регионах. Во всех субъектах ДФО выплачивается материнский капитал при рождении третьего ребенка. При этом в ряде регионов предусмотрены дополнительные меры: при рождении первого ребенка в возрасте до 24 лет (Камчатский край) и до 25 лет (Магаданская область) также выплачивается единовременное пособие.

По словам зампредседателя правительства Камчатского края Валерия Карпенко, в регионе уже несколько лет наблюдается естественный прирост населения.

«Рождаемость в Камчатском крае на среднем уровне по Российской Федерации. Смертность ниже, чем в России в целом и в ДФО. Самые плохие показатели рождаемости на Командорских островах. Самый высокий уровень рождаемости у нас в военных городках, он превышает общероссийский в три раза. Неплохие показатели на севере в отдельных районах Камчатского края. В крае естественный прирост населения наблюдается порядка шести лет», - отметил он.

Согласно данным ВЦИОМ по результатам исследования конца 2016 года, среди жителей ДФО в возрасте 18-60 лет почти три четверти воспитывают детей, доля многодетных семей – 12% (выше среднего - в Якутии 19%, Чукотском АО 18%, ниже – в Приморском 6% и Хабаровском краях 8%).

В регионах сегодня действуют отдельные меры поддержки многодетным семьям. Так, замминистра по делам молодежи и семейной политике Якутии Алексей Щербаков рассказал об успешной практике в субъекте:

«В республике более 5 млрд. рублей выделяется на меры поддержки семей с детьми. С 2011 года в республике реализуется предоставление республиканского материнского капитала «Семья» при рождении или усыновлении третьего ребенка. Сегодня он составляет 159 000 руб. Такие сертификаты выданы 22 000 многодетных семей», - сообщил он. Кроме того, по его словам, на территории действует целый ряд дополнительных льгот и социальных выплат для многодетных семей.

- Мы учтем экспертные мнения, прозвучавшие сегодня в ходе сессии, в нашей законодательной деятельности. Итоговый документ постараюсь озвучить в Государственной Думе. Многие из прозвучавших сегодня предложений уже внесены в Госдуму, но не рассмотрены. Например, речь идет о получении пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Законопроект находится в профильном комитете. Традиционно в России было 7-8 детей, и я думаю, что за основой нашей национальной идеи должна стать "Большая крепкая семья". Пора сформировать федеральную программу "Институт развития семьи", сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Иван Абрамов.

В ходе работы сессии были предложены около 20 мер, направленных на повышение уровня рождаемости и увеличение численности населения Дальнего Востока.

В частности, было предложено рассмотреть возможность выделения финансовой поддержки регионам для субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам для многодетных семей, увеличить выплаты пособий по уходу за ребенком на период до 3 лет, рассмотреть вопрос предоставления частичной компенсации санаторно-курортного лечения для многодетных семей, через налоговые вычеты, предусмотреть финансирование на создание фонда служебного жилья, введение системы обязательного психологического доабортного консультирования, проведение работы по формированию навыков позитивного общения с ребенком дошкольного и младшего школьного возраста, работа с информированием и консультирование молодых пар и другие меры.