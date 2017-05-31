Жителей Приморья призывают бросить курить прямо сегодня

31 мая - Всемирный день без табака

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Ежегодно 31 мая во всем мире отмечают Всемирный день без табака, привлекая внимание к рискам для здоровья, связанным с потреблением табака, и призывая к проведению эффективной политики по снижению уровней его потребления. Основная цель Всемирного дня без табака - вклад в защиту нынешнего и будущих поколений не только от разрушительных последствий для здоровья, связанных с табаком, но также и от социальных, экологических и экономических последствий потребления табака и воздействия табачного дыма. Жителей Приморья специалисты Роспотребнадзора призывают бросить эту пагубную привычку уже сегодня, сообщает РИА VladNews.

Международный день отказа от курения отмечается по инициативе Международного общества онкологов и при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В мае 2003 года ВОЗ была принята Конвенция по борьбе против табака, к которой присоединились более 90 стран, в том числе и Россия.

Хотя многие люди и отдают себе отчет в том, что курение вредно, однако не все из них осознают в полной мере степень этой опасности. Главная угроза заключается в том, что губительное воздействие табака на организм дает о себе знать не сразу. Табак является медленным убийцей – ухудшение состояния здоровья люди зачастую связывают с потреблением табака только через несколько лет после того, как они начали курить. В табачном дыме присутствует более 4000 химических веществ, из которых, по меньшей мере, 250 известны как вредные, а более 50 как канцерогены.

Табакокурение является основной предупреждаемой причиной смерти. По данным ВОЗ, в мире в среднем каждые шесть секунд умирает один человек от заболеваний, связанных с потреблением табака. Ущерб, вызванный использованием табака, включает заболевания, поражающие сердце и легкие: повышается риск развития сердечных приступов, инфарктов, хронической обструктивной болезни лёгких, эмфиземы и рака.

С курением связано 90% случаев рака легкого. Среди курящих мужчин пожизненный риск развития рака лёгких составляет 17,2%, среди курящих женщин - 11,6%. Этот риск значительно ниже у некурящих: 1,3% - у мужчин и 1,4% - у женщин. Курение в подавляющем большинстве случаев является причиной возникновения рака гортани - злокачественной опухоли, выживаемость при которой на III стадии составляет не более 63-67%.

Пассивное курение не менее опасно - оно пагубно влияет на дыхательную систему, кроме того, табачный дым - сильнейший аллерген. Пассивный курильщик вдыхает те же самые опасные вещества, что и любитель сигарет, несмотря на их малую концентрацию.

Вред курения на организм человека безмерно велик! На сегодняшний день написано огромное количество книг о том, как бросить курить, разработано множество систем и методик избавления от этой пагубной привычки. Но основным стимулом, который поможет побороть психологическую зависимость от никотина, является осознание причиняемого себе вреда и стремление раз и навсегда избавиться от последствий долгих лет этой зависимости.

Здоровый образ жизни - это работа человека над улучшением своего здоровья и в целях профилактики заболеваний и повышения качества жизни. И один из шагов на этом пути – отказ от курения. Сделайте это сегодня!