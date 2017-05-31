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Общество

Из Владивостока стартовала экспедиция на Курильский остров Матуа

Военные и ученые готовят остров под базу ТОФ
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Участники экспедиции на остров Матуа под руководством заместителя командующего ТОФ вице-адмирала Андрея Рябухина вышли в море, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Отряд кораблей ТОФ в составе большого десантного корабля «Адмирал Невельской», киллекторного судна КИЛ-168 и спасательного буксира «СБ-522» с военнослужащими Тихоокеанского флота и представителями Русского географического общества, вышел из Владивостока и взял курс на порт Корсаков. На Сахалине к ним присоединится группа местного отделения РГО, затем экспедиция направится к острову Матуа.

Перед выходом в море участникам экспедиции были поставлены задачи и проведен инструктаж на переход морем. На борту кораблей отряда размещено около ста человек и более 30-ти единиц различной техники.

По прибытию отряда кораблей к острову Матуа будет произведена выгрузка на берег техники, имущества и участников экспедиции, которые разместятся в специально подготовленном полевом лагере.

В этом году научный состав экспедиции значительно расширится. На острове Матуа будет работать сразу несколько отрядов гидрогеологов, вулканологов, гидробиологов, ландшафтоведов, почвоведов, подводников, поисковиков и археологов из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина.

С 2016 года Русское географическое общество совместно с Министерством Обороны РФ и Тихоокеанским флотом ВМФ России проводит комплексную работу по изучению историко-культурного и природного наследия острова Матуа Курильской гряды.

Первая экспедиция в количестве 200 человек проводила масштабные исследования на острове Матуа с мая по июль 2016 года. Специалистами было проведено более 1000 лабораторных исследований по физико-химическим и биологическим показателям, сделано более 200 измерений внешней среды. Также была проведена радиационная и химическая разведка свыше 120 километров маршрута, обследованы фортификационные сооружения острова и более 100 исторических объектов. Водолазами проводилась работа по гидрографическому исследованию бухт и заливов острова Матуа.

Для работы экспедиции на острове был оборудован лагерь, введены в эксплуатацию полевая баня, медицинский пункт, хлебопекарня, столовая и санитарно-эпидемиологическая лаборатория.

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