Приморец, применив насилие, украл велосипед у ребенка

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился 40-летний житель Дальнереченска, который сообщил, что вечером в городском парке неизвестный молодой человек, применив насилие к его 12-летнему сыну, открыто похитил велосипед, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Ущерб потерпевший оценил в 5 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили потерпевшего и возможных очевидцев происшествия. Составленный словесный портрет налетчика был передан всем постам полиции.

В ходе розыска был задержан подозреваемый. Похищенный велосипед изъят и возвращен владельцам.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.