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Красота и Здоровье

Приморские специалисты нашли в сметане антибиотики

может нанести огромный вред здоровью
Фото:sostavproduktov.ru Фото:sostavproduktov.ru
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Приморские специалисты межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора в сметане из Хабаровского края и Амурской области обнаружено многократное превышение допустимого уровня антибиотиков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Во время мониторинга специалисты в двух пробах сметаны, произведенной в Хабаровском крае и Амурской области, обнаружено многократное превышение содержания лекарственного препарата хлортетрациклина, относящегося к антибиотикам тетрациклиновой группы.

В сметане из Амурской области предельно допустимый уровень антибиотика был превышен более чем в 3 раза, в продукции из Хабаровского края – в 4 раза.

По информации ветеринарных специалистов, если постоянно употреблять в пищу продукты с повышенным содержанием антибиотиков, это может причинить здоровью большой вред. Среди основных нежелательных эффектов: дисбактериоз, аллергические реакции, привыкание и нечувствительность к препарату во время лечения. Кроме того, в продуктах животного происхождения могут находиться бактерии, устойчивые к антибиотикам. Инфицирование этими микроорганизмами опасно, особенно для людей с низким иммунитетом.

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