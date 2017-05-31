Главный приморский единоросс стал Почетным гражданином Владивостока

Его кандидатуру одобрили депутаты

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Секретарь Приморского регионального отделения партии "Единая Россия", ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов сегодня, 31 мая, на заседании думы Владивостока избран Почетным гражданином города, сообщает корреспондент РИА VladNews из зала заседаний. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов, один голос был против, трое воздержались.

Напомним, звание «Почетный гражданин города Владивостока» учреждено в целях признания выдающихся заслуг граждан перед городом, поощрения их деятельности, направленной на пользу города, обеспечение его благополучия и процветания. Основанием для присвоения почетного звания являются: достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной, благотворительной и иной деятельности, способствующей улучшению условий жизни населения, социально-экономическому развитию города Владивостока; общепризнанный личный вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров, воспитание подрастающего поколения, духовное и нравственное развитие общества, поддержание законности и правопорядка; проявление личного мужества и героизма на благо города Владивостока.

Ежегодно звание «Почетный гражданин города Владивостока» присваивается одному гражданину из числа представленных кандидатов.В прошлом году звание получил бессменный лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко.

Справка

Шуматов Валентин Борисович — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой «анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи», ректор ВГМУ, врач высшей квалификационной категории по специальности «организация здравоохранения» и «анестезиология и реаниматология».