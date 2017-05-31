Пенсионерка пострадала под колесами кроссовера во Владивостоке

Женщина просто стояла на обочине

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Пенсионерка пострадала под колесами кроссовера Nissan Dualis во Владивостоке: 60-летняя женщина в результате наезда получила закрытый перелом шейки бедра. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, водитель сразу после ДТП доставил пострадавшую в травмпункт.

За рулем двигавшегося в сторону улицы Яблонева автомобиля находился 35-летний мужчина. Женщина стояла на обочине. Наезд произошел около 22:00 в районе дома №17 по улице Майкова.

Детали ДТП выясняются.

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