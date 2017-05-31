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Политика и экономика

Во Владивостоке началось заседание по делу «Радиоприбора»

Судебный процесс о невыплате зарплат продолжается
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в Первомайском суде началось очередное заседание по делу о заводе "Радиоприбор", сообщает корреспондент РИА VladNews. Ответчик по делу - экс-глава предприятия Михаил Харченко, которому вменяются преступления по статьям 145.1 и 199.2 УК РФ (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат; Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

Напомним, бывшему гендиректору завода "Радиоприбор" предъявлено обвинение в невыплате зарплаты работникам и сокрытии денежных средств в крупном размере: предприятие стало одним из крупнейших должников по зарплате в регионе, выплаты задерживались на многие месяцы. Харченко был помещен под домашний арест в начале марта 2016 года. Однако отстранение гендиректора от дел не дало большого эффекта, и завод, который спасали на всех уровнях, вплоть до правительственного, продолжал оставаться в рядах должников. Так, в декабре 2016 года, после массового увольнения сотрудников, "Радиоприбор" снова стал центром очередного скандала. Сейчас предприятие проходит процедуру банкротства. Общая же череда финансовых несчастий началась на "Радиоприборе" в конце 2014 года. На данный момент завод-должник полностью обесточен.

По версии следствия, ущерб от деятельности Михаила Харченко составил 81 миллион рублей. Кроме того, в СКР уверены: руководство предприятия причинило заводу ущерб на сумму минимум 365 миллионов рублей.

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