В Приморье нашли крупную партию нелегального алкоголя

Продукция изъята

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

В Арсеньеве в ходе рейда был обнаружен склад, в котором осуществлялось хранение и реализация спиртосодержащей продукции, запрещенной к обороту на территории Российской Федерации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Сотрудники полиции изъяли 12 тыс. флаконов незаконной продукции общим объемом свыше 1,2 тонн на сумму 365,5 тысяч рублей.

По данному факту в отношении предпринимателя возбуждено дело по статье «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

Предпринимателю грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

Продукция была изъята.