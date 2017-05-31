Две пассажирки автобуса пострадали в лобовом ДТП во Владивостоке

Столкновение произошло в светлое время суток

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

21-летняя девушка и 81-летняя пенсионерка пострадали в аварии с участием маршрутного микроавтобуса во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, обе женщины были пассажирками автобуса Toyota Hiace; каждая из них получила сотрясение и черепно-мозговую травму. Они направлены на амбулаторное лечение.

Известно, что ТС двигалось со стороны улицы Марии Расковой в сторону улицы Гризодубовой. Лобовое столкновение произошло около 17:05 в районе дома №15 по улице Часовитина. По предварительным данным, водитель микроавтобуса неверно поделил ширину проезжей части - и выехал на полосу встречного движения.

Детали ДТП выясняются.