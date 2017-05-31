В Приморье в серьезном ДТП пострадал трехлетний ребенок

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

В Приморье произошла серьезная авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья. Пострадали четыре человека, в том числе и ребенок.

Инцидент произошел в вечернее время 30 мая в Яковлевском районе на 123 км автодороги А181 Осиновка - Рудная Пристань. Автоледи 23 лет двигалась за рулем автомобиля марки Toyota Corona со стороны села Новосысоевка в сторону села Варфаломеевка. при движении со стороны с. В какой-то момент девушка не справилась с управлением своего транспортного средства и совершила опрокидывание в кювет.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники скорой помощи и ДПС. В результате аварии пострадали водитель, двое взрослых пассажиров и 3-летний ребенок. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что ребенок находился на руках одной из пассажиров авто на переднем пассажирском сидении. Кроме того, никто из находящихся в автомашине не был пристегнут.

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