От урагана в Москве, который накрыл столицу 29 мая, погибли 12 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канала. Стихия была настолько стремительной, что многие люди просто не успели вовремя укрыться. То, что сильный ветер моментально перерастёт в природный катаклизм, синоптики смогли сообщить лишь за 2 часа до начала стихии. Возможен ли подобный катаклизм во Владивостоке?
Приморский синоптик объяснил причину внезапного урагана в Москве
Непредсказуемая погодаВладивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
11:43, 31 мая 2017 Жители Владивостока прокатили холодильник на мопеде
Очевидцы высмеяли увиденное
11:25, 31 мая 2017 Знаменитая баб Валя из Находки сняла клип на популярный трек «Между нами тает лед»
Ответ группе Грибы
11:23, 31 мая 2017 Последствия «Лайонрока» в Приморье до сих пор не устранены
Власти обещают обезопасить граждан от разрушительных наводнений
11:18, 31 мая 2017 На острове Русский выловили акулу
Хищники активизировались к лету
11:00, 31 мая 2017 В центре Уссурийска гулял тигр
Местные жители уверены, что данная ситуация для их города вполне естественна
10:57, 31 мая 2017 На Приморье надвигается опасный циклон
Прогноз
10:22, 31 мая 2017 Год экологии во Владивостоке отметят 4 июня ярким праздником
Вход свободный