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Приморский синоптик объяснил причину внезапного урагана в Москве

Непредсказуемая погода
Фото: Скриншот Фото: Скриншот
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

От урагана в Москве, который накрыл столицу 29 мая, погибли 12 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канала. Стихия была настолько стремительной, что многие люди просто не успели вовремя укрыться. То, что сильный ветер моментально перерастёт в природный катаклизм, синоптики смогли сообщить лишь за 2 часа до начала стихии. Возможен ли подобный катаклизм во Владивостоке?

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