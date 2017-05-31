По факту смертельного ДТП в Приморье возбуждено уголовное дело

31-летний житель Партизанска обвиняется в совершении ДТП с летальным исходом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Напомним, транспортное происшествие произошло в районе 35 км автодороги Находка – Кавалерово около села Новицкое.
Установлено, что 31-летний мужчина за рулем автомобиля Лэнд Крузер Прадо, в нетрезвом состоянии, совершил наезд на троих пешеходов и скрылся с места происшествия. Следов торможения на месте автоаварии следственно-оперативная группа не обнаружила.
В результате ДТП пострадали трое пешеходов, мужчины в возрасте 27 и 32 лет, получили переломы. Один из потерпевших от полученных травм скончался до приезда бригады медиков.
Сообщается, что ранее водитель уже привлекался к уголовной ответственности за ДТП, совершенное в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Автомобиль изъят как вещественное доказательство и помещен на специализированную стоянку.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы до пяти лет.
Фигурант уголовного дела заключен под стражу.