По факту смертельного ДТП в Приморье возбуждено уголовное дело

Фигурант дела находится под стражей

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

31-летний житель Партизанска обвиняется в совершении ДТП с летальным исходом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Напомним, транспортное происшествие произошло в районе 35 км автодороги Находка – Кавалерово около села Новицкое.

Установлено, что 31-летний мужчина за рулем автомобиля Лэнд Крузер Прадо, в нетрезвом состоянии, совершил наезд на троих пешеходов и скрылся с места происшествия. Следов торможения на месте автоаварии следственно-оперативная группа не обнаружила.

В результате ДТП пострадали трое пешеходов, мужчины в возрасте 27 и 32 лет, получили переломы. Один из потерпевших от полученных травм скончался до приезда бригады медиков.

Сообщается, что ранее водитель уже привлекался к уголовной ответственности за ДТП, совершенное в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Автомобиль изъят как вещественное доказательство и помещен на специализированную стоянку.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы до пяти лет.

Фигурант уголовного дела заключен под стражу.