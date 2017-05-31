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Общество

Последствия «Лайонрока» в Приморье до сих пор не устранены

Власти обещают обезопасить граждан от разрушительных наводнений
Фото: Пресс-служба Дальнегорска Фото: Пресс-служба Дальнегорска
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Краевые власти пообещали обезопасить приморцев от разрушительных наводнений, подобных прошлогоднему разгулу стихии после тайфуна "Лайонрок", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК. Затраты на ликвидацию последствий (которая еще не завершена, спустя более полугода) для страны составили более миллиарда рублей. Так, госбюджет выделил миллиард рублей на ликвидацию последствий наводнения. МЧС бросило огромные силы на борьбу со стихией и помощь пострадавшим в критический для них момент (более 5 тысяч человек, свыше 400 единиц техники; авиация министерства ЧС выполнила 613 полетов, было перевезено около 3,7 тысячи человек, в том числе 163 ребенка), а граждане России собрали более 2 тысяч тонн гуманитарной помощи, а также финансовую помощь пострадавшим. Краевой бюджет понес многомиллионные затраты.

Жители пострадавших районов потеряли дома, имущество, урожай.

Ликвидация последствий тайфуна, прошедшего по территории Приморья в конце августа - начале сентября, продолжается. Еще не окончена выплата компенсаций пострадавшим гражданам. Также не все муниципалитеты получили деньги на ликвидацию последствий наводнения. Например, такая проблема стоит в Лесозаводском ГО (документы были представлены в департамент гражданской защиты края, средства должны поступить после решения правительственной комиссии).

Все эти вопросы обсуждались на совещании председателя ЗакСобрания Приморья с депутатами краевого парламента. Как отметил ЗС ПК Александр Ролик, экстренные службы готовятся к возможному осложнению паводковой ситуации. Кроме того, проводятся работы по берегоукреплению рек, восстановлению и созданию новых гидротехнических сооружений. Это поможет избежать в дальнейшем серьезных последствий после удара стихии.

- Нужно и дальше работать в направлении предотвращения подобного рода чрезвычайных ситуаций, - сказал Ролик. – Выделяя средства на восстановление, нужно делать все, чтобы таких событий больше не повторялось. Чтобы не смывало дома, чтобы люди не страдали от того, что залиты водой их приусадебные участки, огороды. Это задача для органов власти, и мы над этим работаем.

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