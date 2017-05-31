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Политика и экономика

Депутаты Думы Владивостока единогласно лишили Дмитрия Сулеева полномочий

Владелец сети Реми принял это решение добровольно
Фото: kommersant.ru Фото: kommersant.ru
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Депутаты думы Владивостока сегодня, 31 мая, на очередном заседании единогласно проголосовали за выход из числа депутатов единоросса Дмитрия Сулеева, сообщает корреспондент РИА VladNews из зала заседаний. Также единогласно председателем комитета по экономической политике и муниципальной собственности, который почти два срока возглавлял Дмитрий Сулеев, был избран его заместитель Владимир Латышев. 

Напомним, владелец сети супермаркетов Реми Дмитрий Сулеев подал заявление о сложениии депутатских полномочий по собственному желанию. 

Отметим, что Дмитрий Сулеев восемь лет работал в думе и комитет по экономической политике и муниципальной собственности. Что заставило его сейчас, когда до окончания работы текущего созыва осталось совсем немного времени, принять такое решение, прокомментировал РИА VladNews сам депутат.

"Я хочу заняться делами, на которых у меня при моей загруженности в Думе катастрофически не хватало времени, - сказал Дмитрий Сулеев. - И это не только и не столько мои бизнес-проекты, которые успешно развиваются. Подошла такая пора в моей жизни, что я буду больше внимания уделить благотворительным проектам. Всю свою жизнь я жертвовал деньги различным организациям, спортивным, религиозным, экологическим, но теперь я хочу осуществить во Владивостоке несколько проектов, которые изменят городскую среду. Первый из них, к которому я уже приступил, это озеленение территории воспитательно-реабилитационного центр «Парус Надежды». О других я еще сообщу. Как понимаете, такими проектами нужно заниматься всерьез. Я надеюсь, что мои избиратели, мои коллеги по Думе и общественность Владивостока с пониманием отнесутся к моему решению немного раньше срока покинуть свой пост".

Напомним, 10 сентября 2017 года во Владивостоке состоятся выборы в городскую Думу, так что место депутата ненадолго стало вакантным.

Как собщлось ранее, недавно Дмитрий Сулеев попал в поле зрения контролирующих органов. Прокуратура Владивостока с привлечением специалистов контролирующих органов провела проверку законности предоставления земельных участков, на территории которых расположен сквер им. Н.П. Игнатьева.

Ранее жильцы дома по адресу Бестужева, 40 во Владивостоке, рядом с которым должен был строиться супермаркет "Реми", провели несколько митингов против уничтожения сквера, пока не добились его восстановления.по его заявлению о досрочном сложении, "в связи с отставкой по собственному желанию "выбирают нового председателя комитета.

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