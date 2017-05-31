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Общество

В центре Уссурийска гулял тигр

Местные жители уверены, что данная ситуация для их города вполне естественна
Фото: ТелеМикс Фото: ТелеМикс
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Во вторник, 30 мая, в центре Уссурийска гулял тигр, сообщает РИА VladNews.

Хищник вовсе не напугал местных жителей, а, наоборот, прохожие сказали, что для их города данная ситуация вполне естественна.

Так, тигрица Магда вместе со своим дрессировщиком прогулялась по Уссурийску и познакомилась с достопримечательностями города.

Отметим, что символом Уссурийска является тигр, которого гостья нашла недалеко от МЦКД «Горизонт». На бронзового друга хищница даже залезла верхом.

Что касается местных жителей, то хищник в центре города их вовсе и не удивил, а некоторые даже заявили, что такое происходит каждый день.

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