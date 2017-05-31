Казино принесет Приморью миллиарды доходов

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Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Тему реализации проекта «Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» заслушали депутаты Законодательного Собрания Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого парламента. О перспективах развития курорта парламентариям рассказал Андрей Фоломеев, генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края».

Реализация проекта разделена на три этапа до 2022 года. К тому времени курорт будет занимать в 263 гектара, общий объем инвестиций корпорации составит 79,5 млрд рублей. В рамках первой очереди открыто и действует казино, крупнейшее на сегодняшний день в России. Текущие результаты реализации проекта ИРК «Приморье» в цифрах: создано 1000 рабочих мест, налог на игорный бизнес составил 150,5 млн. руб., прочие налоги взносы от деятельности 494,8 млн. руб.

Вице-губернатор Евгений Полянский со своей стороны отметил, что запуск игорной зоны позитивно повлиял на туристическую привлекательность Приморья, увеличен пассажиропоток в том числе на авиатранспорте, 95 прибыли зоны обеспечивается именно благодаря иностранным туристам.

Второй этап реализации проекта запланировал до 2019 года. К этому времени будет введено еще пять объектов на территории курорта. Количество созданных рабочих мест должно достигнуть 8 тысяч, налоговые поступления в бюджет края – около миллиарда рублей. К 2022 году, по словам Андрея Фоломеева, на курорте должно трудиться 20 тысяч человек, а сумма налоговых поступлений в бюджет должна составить 7,8 млрд рублей.

Депутаты Законодательного Собрания акцентировали свое внимание на том, насколько соблюдаются запланированные сроки, в полном ли объеме выполняют свои обязательства инвесторы, потребуются ли Корпорации дополнительные бюджетные инвестиции. Учитывая стратегическую важность объекта для развития региона, парламентарии приняли решение регулярно контролировать ситуацию в динамике и собраться вновь для обсуждения этого вопроса после Третьего Восточного экономического форума.