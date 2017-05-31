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Происшествия

Во Владивостоке осужден сотрудник полиции

Обвиняемый попался на взятке
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

В начале марта 2017 года Ленинским районным судом г. Владивостока вынесен приговор бывшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Владивостоку, который осужден за получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что фигурант, являясь оперуполномоченным отделения по борьбе с преступлениями, совершаемыми на территории отделов полиции № 5 и № 6 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Владивостоку, получил взятку от супруги местного предпринимателя.

Так, за вознаграждение в размере 125 тыс. рублей он пообещал женщине, действовавшей в интересах своего супруга (руководителя общества), не передавать заявление работника указанной компании о невыплате заработной платы по подследственности в соответствующее подразделение Следственного комитета.

За свое незаконное бездействие в конце 2015 года он лично получил часть заранее оговоренной взятки в размере 75 тыс. рублей. При этом взяткодатель действовала в рамках Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности».

Преступные действия должностного лица были пресечены сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 11 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 1 млн 250 тыс. рублей.

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