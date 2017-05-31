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Общество

Знаменитая баб Валя из Находки сняла клип на популярный трек «Между нами тает лед»

Ответ группе Грибы
Фото: styleinsider.com.ua Фото: styleinsider.com.ua
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Знаменитая insta-бабушка из Находки сняла свой собственный клип на популярный трек «Между нами тает лед», сообщает корреспондент РИА VladNews.

По словам баб Вали, одна из ее подруг рассказала, что недавно увидела клип на песню. За дружескими посиделками у подруг возникла идея снять свой ответ группе Грибы. 

Однако, не всем пользователям Instagram понравилась затея баб Вали. Нашлись и те, кто считает подобные штучки - издевательством над бабушками.

"Почему-то мне их жалко", - пишет одна из подписчиц аккаунта.

Но баб Валя не теряет позитива и с юмором отвечает на подобные высказывания. К тому же у нее так много подписчиков, которые поддерживают ее только самыми приятными словами.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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