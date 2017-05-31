Жители Владивостока прокатили холодильник на мопеде

Сегодня, 31 мая, во Владивостоке местные жители, привязав холодильник к мопеду, рассекали по проезжей части по улице Нейбута, сообщает РИА VladNews.
Очевидцы предположили, что это новый способ доставки техники одной из популярных магазинов города.
Сегодня, 31 мая, во Владивостоке местные жители, привязав холодильник к мопеду, рассекали по проезжей части по улице Нейбута, сообщает РИА VladNews.
Очевидцы предположили, что это новый способ доставки техники одной из популярных магазинов города.
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