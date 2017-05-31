Жители Владивостока прокатили холодильник на мопеде

Очевидцы высмеяли увиденное

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 31 мая, во Владивостоке местные жители, привязав холодильник к мопеду, рассекали по проезжей части по улице Нейбута, сообщает РИА VladNews.

Очевидцы предположили, что это новый способ доставки техники одной из популярных магазинов города.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.