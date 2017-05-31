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Общество

Лето в Приморье начнется со снега

Прогноз
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

В первые дни лета в Приморье ожидается холодная и дождливая погода, местами снег, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на Маглипогоду.

1 июня в Приморском крае установится неустойчивая, холодная с дождями погода. В крае начнется похолодание, температура понизится как днем, так и ночью. Днем + 15 °С +20 °С, на побережье +12 °С, +18 °С, на восточном побережье +8 °С +13 °С. Днем 1 июня в западных районах прекращение дождя, на востоке края пройдут дожди, местами сильные. На восточном побережье северо-восточный ветер до 15 — 20 м/с. 

2 июня температура понизится еще на пару градусов и составит днем + 13 °С +18 °С, на побережье +10 °С, +15 °С, на восточном побережье +6 °С +11 °С. Ночью температура составит на западе края: +7 °С +12 °С, на востоке края +2 °С +6 °С, местами около 0 °С. В крае пройдут небольшие, местами умеренные дожди, на востоке края пройдут сильные дожди. На северо-востоке края ночью возможны осадки в виде снега с дождем, на перевалах возможен мокрый снег. 

3 июня похолодает на всей территории края. Охотоморский воздух продвинется до юго-западных районов. Ночью и днем 3 июня будет очень холодно. Температура +7 °С +13 °С. В крае сохранится неустойчивая погода, местами пройдут дожди, на востоке пройдут дожди, временами сильные. Наибольшее количество осадков за первые три дня лета, ожидается на востоке, на юго-востоке и на северо-востоке Приморского края.

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