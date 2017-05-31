На Приморье надвигается опасный циклон

Прогноз

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

В ночь с 31 мая на 1 июня южнее Приморского края пройдет западный циклон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Маглипогоду.

Утром 31 мая, к западу от озера Ханка, начнет зарождаться циклон. Уже к вечеру вихрь плотно приблизится к западным границам Приморского края и начнет поворачивать на юго-восток. В это время с Охотского моря начнет двигаться очень холодная воздушная масса, вдоль восточного побережья Приморского края, с северо-востока на юго-запад, а это значит, что почти на встречу западному циклону. Предполагается похожая траектория, как это было у циклона 25-26 мая. Только этот вихрь не успеет набрать много влаги, поэтому осадков будет меньше.

Сегодня днем теплая и без осадков погода еще порадует приморцев: температура днем +17 °С +24 °С. Во второй половине дня увеличится облачность, на южном побережье местами появится туман. Температура немного понизится.

Ночью в крае пройдут небольшие, на юге края местами умеренные дожди. Наиболее интенсивные дожди ожидаются в юго-западных районах. В Хасанском районе пройдут сильные дожди. Также местами возможны грозы и ливни.