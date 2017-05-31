Во Владивостоке началось заседание по делу «Радиоприбора» 12:01, 31 мая Во Владивостоке началось заседание по делу «Радиоприбора»
Две пассажирки автобуса пострадали в лобовом ДТП во Владивостоке 11:54, 31 мая Две пассажирки автобуса пострадали в лобовом ДТП во Владивостоке
Знаменитая баб Валя из Находки сняла клип на популярный трек «Между нами тает лед» 11:25, 31 мая Знаменитая баб Валя из Находки сняла клип на популярный трек «Между нами тает лед» (Видео)
Новостная лента
Май, 31 среда
12:06
На Приморье надвигается опасный циклон
12:06
В центре Уссурийска гулял тигр Видео
12:06
Серьезная авария произошла во Владивостоке Фото и Видео
12:06
Приморский синоптик объяснил причину внезапного урагана в Москве Видео
12:01
Во Владивостоке началось заседание по делу «Радиоприбора»
11:54
Две пассажирки автобуса пострадали в лобовом ДТП во Владивостоке
11:43
Жители Владивостока прокатили холодильник на мопеде Видео
11:36
Дачник из Владивостока коллекционирует крыжовник Видео
11:25
По факту смертельного ДТП в Приморье возбуждено уголовное дело
11:25
Знаменитая баб Валя из Находки сняла клип на популярный трек «Между нами тает лед» Видео
11:23
Последствия «Лайонрока» в Приморье до сих пор не устранены Фото
11:18
На острове Русский выловили акулу Фото
11:14
Депутаты Думы Владивостока единогласно лишили Дмитрия Сулеева полномочий Эксклюзив
11:05
Казино принесет Приморью миллиарды доходов
10:44
Поиски пропавшего в Партизанском районе Приморья мужчины продолжаются
10:38
Во Владивостоке осужден сотрудник полиции
10:34
8 красавиц посоревнуются за корону конкурса красоты "Miss Sunrise-2017" Видео
10:22
Год экологии во Владивостоке отметят 4 июня ярким праздником
10:11
​«Востокцемент» поддерживает автоспорт
09:59
Приморские водители нарушают технику безопасности при перевозке тяжелых грузов Видео
09:50
В Приморье за сутки огнеборцы потушили 12 возгораний
09:49
Культовая певица Ольга Кормухина выступит во Владивостоке и Находке
09:41
Медведев: В Приморском крае появится экспортно-импортный хаб
09:32
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:22
Школьники Владивостока сегодня сдают ЕГЭ по математике: базовый уровень
09:20
Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:09
Гороскоп на 31 мая
08:50
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 31 мая Адреса
08:46
Часть Владивостока останется без света в среду, 31 мая Адреса
08:32
Во Владивостоке сегодня по-летнему жарко
08:09
Владивосток с каждым днём становится ярче и краше Видео
07:21
13% россиян, интересующихся «дв-гектарами», хотят иметь доход от бизнеса на земле дистанционно
06:37
В школах и детских садах Владивостока продолжаются ремонты
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4139 (78) от 31 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Грозит ли приморским хрущевкам участь московских?
Погоня за Никулиным в порту Находка
Письмо доверили Ильичу
Да тут все дворяне!
Сомнительная цыпочка в элитном баре
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

На Приморье надвигается опасный циклон

Прогноз
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

В ночь с 31 мая на 1 июня южнее Приморского края пройдет западный циклон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Маглипогоду

Утром 31 мая, к западу от озера Ханка, начнет зарождаться циклон. Уже к вечеру вихрь плотно приблизится к западным границам Приморского края и начнет поворачивать на юго-восток. В это время с Охотского моря начнет двигаться очень холодная воздушная масса, вдоль восточного побережья Приморского края, с северо-востока на юго-запад, а это значит, что почти на встречу западному циклону. Предполагается похожая траектория, как это было у циклона 25-26 мая. Только этот вихрь не успеет набрать много влаги, поэтому осадков будет меньше. 

Сегодня днем теплая и без осадков погода еще порадует приморцев: температура днем +17 °С +24 °С. Во второй половине дня увеличится облачность, на южном побережье местами появится туман. Температура немного понизится. 

Ночью в крае пройдут небольшие, на юге края местами умеренные дожди. Наиболее интенсивные дожди ожидаются в юго-западных районах. В Хасанском районе пройдут сильные дожди. Также местами возможны грозы и ливни.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Год экологии во Владивостоке отметят 4 июня ярким праздником
10:22, 31 мая 2017 Год экологии во Владивостоке отметят 4 июня ярким праздником

Вход свободный

Приморские водители нарушают технику безопасности при перевозке тяжелых грузов
09:59, 31 мая 2017 Приморские водители нарушают технику безопасности при перевозке тяжелых грузов

Полиция проводит рейдовые мероприятия

Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:32, 31 мая 2017 Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Расписание

Школьники Владивостока сегодня сдают ЕГЭ по математике: базовый уровень
09:22, 31 мая 2017 Школьники Владивостока сегодня сдают ЕГЭ по математике: базовый уровень

Начало экзамена в 10:00

Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:20, 31 мая 2017 Один авиарейс из Владивостока задерживается

Расписание

Гороскоп на 31 мая
09:09, 31 мая 2017 Гороскоп на 31 мая

День будет благоприятным

Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 31 мая
08:50, 31 мая 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 31 мая

Плановое отключение