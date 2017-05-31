Поиски пропавшего в Партизанском районе Приморья мужчины продолжаются

Пока безрезультатно

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

Поиск пропавшего еще 24 мая грибника в Партизанском районе продолжается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Напомним, 25 мая в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение о том, что мужчина 1957 года рождения ушёл в лес за грибами и до настоящего времени на связь не вышел. Заявители просили оказать помощь в проведении поиска гражданина, проживающего в селе Мельники Партизанского городского округа.

В период с 26 по 29 мая группой спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда совместно с волонтёрами и сотрудником полиции нарастающим итогом осмотрено 29 кв. км. лесополосы.

30 мая осмотрено 7 кв. км. лесополосы. Поиск результата не дал и продолжится сегодня, 31 мая.

Нарастающим итогом осмотрено 36 кв. км. лесного массива.

Силы и средства: восемь человек и три единицы техники, от МЧС России три человека и одна единица техники.