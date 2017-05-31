Учёные ДВО РАН и ДВФУ работают с новыми биоактивными соединениями

Грибы против опухоли

Владивосток, среда, 31 мая , РИА Vladnews.

17 новых биологически активных соединений из экстрактов микроскопических грибов с поверхности морской травы выделили ученые ДВФУ и ДВО РАН. В будущем этим новые вещества могут быть использованы для разработки противовоспалительных и противоопухолевых лекарственных препаратов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.